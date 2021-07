Aston Villa, Young: "L'età non ha significato, voglio mettermi alla prova"

L'ex esterno dell'Inter Ashley Young, ora all'Aston Villa, ha parlato ai microfoni di talkSPORT: "Voglio mettermi alla prova. In Inghilterra si parla molto della mia età, ma per me non ha significato perché io so quanto sono in forma. L'Aston Villa è una società che conosco, ci ho già giocato e, appena ho saputo dell'interesse, ho detto al mio agente di riportarmi indietro".