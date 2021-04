Athletic Bilbao, Marcelino dopo il successo sull’Atletico: "Grande vittoria, contento per i ragazzi”

Il tecnico dell'Athletic Bilbao, Marcelino García Toral , dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid, ha dichiarato: “Sono molto contento per questi giocatori. Lo meritano e vengono premiati per il loro lavoro quotidiano. Nelle scorse giornate di campionato meritavamo qualcosa in più, invece abbiamo portato a casa solo pareggi. Ma questa volta abbiamo vinto, ce lo siamo meritato e ce l'abbiamo fatta, e dobbiamo sfruttare questa gara per finire LaLiga nel miglior modo possibile. La nostra sfida è mantenere il livello mostrato oggi.”. Ha poi concluso: “Siamo professionisti e dobbiamo competere sempre ai massimi livelli. I tifosi devono vedere una squadra che si basa sul lavoro, sulla responsabilità e la voglia di vincere. Sono sicuro che saranno orgogliosi perché questi giocatori danno il massimo.”.