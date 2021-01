Atl. Madrid, Simeone: "Questa Liga è complessa, ha delle trappole: niente relax"

Con il successo arrivato in casa dell'Alaves, l'Atletico Madrid è tornato in vetta alla classifica di Liga e Diego Simeone in merito a questo successo ha detto: "Per come è stata giocata la partita, siamo andati sullo 0-1, l'Alaves è rimasto in 10, abbiamo avuto tre situazioni da gol molto chiare. Vuoi vincere, ma il rivale è competitivo, nessuna squadra si arrende. La Lega è complessa, ha delle trappole, bisogna essere costantemente preparati, non si può lasciare spazio al relax. Tutti vogliono vincere e nel girone di ritorno non c'è più la stessa tranquillità, sarà più dura, con le squadre che lottano per salvarsi, per l'Europa ... Questo ti dà l'allerta e l'unico modo è partita per partita".