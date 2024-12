Ufficiale Atlanta United, ecco il nuovo tecnico: il norvegese Deila ha firmato fino al 2027

vedi letture

L'Atlanta United ha annunciato oggi di aver nominato Ronny Deila come capo allenatore del club. Deila vanta oltre 17 anni di esperienza come capo allenatore in diversi paesi e ha vinto un totale di sei trofei, tra cui quattro titoli di campionato e due coppe nazionali. Il manager norvegese torna in MLS dove ha vinto la MLS Cup 2021 con il New York City FC. Sarà sotto contratto fino alla stagione MLS 2027 e riferirà al presidente e CEO dell'Atlanta United Garth Lagerwey.

"Voglio ringraziare Arthur M. Blank e Garth Lagerwey per questa opportunità e non potrei essere più emozionato di unirmi all'Atlanta United. - ha detto Deila - Questo è un club con una grande proprietà, strutture eccellenti e l'ambizione di avere successo e continuare a far progredire la lega. Sono felice di tornare alla MLS, una lega competitiva che mi piace, e non vedo l'ora di arrivare e iniziare a lavorare con il nostro gruppo di giocatori".