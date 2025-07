Ufficiale Birmingham City, il ritorno di Gray: "Tornare qui significare tornare a casa"

Un gradito ritorno nel calcio inglese: Demarai Gray ha siglato il suo passaggio definitivo al Birmingham City, facendo ritorno a "B9" dopo due stagioni trascorse con la squadra saudita dell'Al-Ettifaq. L'ala di 29 anni ha firmato un contratto triennale con i Blues, un vero e proprio "bentornato a casa" per un giocatore cresciuto nelle giovanili del club.

Per Gray, si tratta di un ritorno alle origini: ha debuttato a soli 17 anni nell'ottobre 2013, affermandosi poi come titolare in Championship prima di passare al Leicester City, club di Premier League, nel gennaio 2016. Dopo aver vinto la Premier League, giocato in Champions League e avuto esperienze al Bayer Leverkusen, Everton e Al-Ettifaq, l'ala fa il suo rientro nel calcio inglese proprio nel luogo che chiama casa. "Tornare qui ora mi sembra giusto," ha dichiarato Gray. "Essere di nuovo qui significa molto e, avendo assaporato un po' il successo nella mia carriera, sono affamato e voglio davvero farlo qui con il Birmingham e cercare di aiutare la squadra a tornare al posto che le spetta."

L'entusiasmo di Gray è palpabile: "È qualcosa che desideravo da molto tempo. Rivedere alcuni vecchi volti è sempre bello, essere di nuovo allo stadio ha fatto riaffiorare molte sensazioni e non vedo l'ora di iniziare ora, tornare davanti ai tifosi e vedere dove questa stagione ci porterà." Il suo legame con il club è profondo: "Sono stato al club fino a 19 anni e ho trascorso la maggior parte della mia carriera associata al Birmingham, quindi tornare ai Blues significa qualcosa ed è diverso dal semplicemente firmare per un altro club. Per me avere l'opportunità di tornare a casa, stare con la mia famiglia, vedere mio figlio crescere, lui che può vedermi giocare, nel club in cui ho iniziato, ha senso. Specialmente in questo momento della mia carriera, è perfetto. Sono felice, sono entusiasta, e voglio vincere cose ed avere successo qui davanti alla mia famiglia. Mi sento bene fisicamente, mi sento in forma e conosco le mie capacità. Questa è una cosa di cui sono davvero felice, di essere tornato quando posso contribuire e dare il meglio di me e dare al Birmingham i miei anni migliori."