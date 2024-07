Ufficiale Atletico Madrid, ecco Selu Dialo in prestito: il classe 2003 giocherà in Primera RFEF

L'Atletico Madrid pensa al futuro. La squadra spagnola ha acquistato in prestito con diritto di riscatto dall'Alaves il centrocampista classe 2003 Selu Dialo, che però giocherà nella squadra B dei Colchoneros in Primera RFEF. Di seguito il comunicato integrale presente sul sito ufficiale del club che lo ha ceduto:

"Deportivo Alavés e Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per il prestito, con opzione di riscatto, di Selu Diallo. Il 20enne centrocampista dell'Albiazul (Huesca, 1/10/2003), arrivato al club nella stagione 2022 - 23, ha rinnovato il suo contratto nella scorsa stagione fino al 2028 e giocherà con la squadra riserve dei Colchoneros che milita nella Primera RFEF. Nazionale con la Guinea Under 23, l'albiazul inizierà una nuova tappa della sua carriera professionistica, in una categoria superiore a quella in cui ha giocato nelle ultime due campagne in cui ha giocato un totale di 58 partite ufficiali con la squadra delle riserve del Deportivo Alavés. Selu, presente nelle convocazioni della prima squadra, nel corso del 2023 - 2024 ha fatto il suo debutto in Copa del Rey con Luis García Plaza in tre partite. È ora di iniziare una nuova avventura professionale e di cogliere opportunità per continuare con la progressione e acquisire più esperienza".