Atletico Madrid, Hermoso si rammarica: "Oggi provato di tutto, ma non siamo stati fortunati"

Mario Hermoso, difensore dell'Atletico Madrid, commenta con amarezza il ko subito contro il Levante: "Non siamo stati fortunati. Abbiamo avuto le occasioni sufficienti per vincere la partita ma non siamo stati fortunati. Non è un periodo fortunato per noi, quando vincevamo vedevamo tutto a colori, ora vediamo tutto nero. La Liga è un campionato lungo, manca ancora molto e dovremo disputare le ultime partite dando tutto. Dobbiamo cambiare mentalità, oggi non abbiamo fatto bene".