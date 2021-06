Atletico Madrid, offerto Saul Niguez al Manchester City in cambio di Bernardo Silva

L'Atletico Madrid è disposto ad ascoltare le offerte per Saul Niguez. Sono diverse le formazioni che sarebbero interessate al centrocampista dei Colchoneros per la prossima stagione. Secondo quanto riporta The Times, il club spagnolo, che valuta il calciatore 70 milioni di euro, lo avrebbe proposto anche il Manchester City in cambio di Bernardo Silva.