Ufficiale Siviglia, scadono due prestiti (flop): Lokonga e Saul Niguez torneranno nei loro club

Il Siviglia ha confermato la partenza di Albert Sambi Lokonga e Saul Niguez dal club. Si conclude così l'esperienza di entrambi in Liga spagnola dopo un periodo in prestito tra flessioni fisiche e sportive. Lokonga, centrocampista di 25 anni, è sbarcato al Sanchez Pizjuan con grandi aspettative come regista, ma gli infortuni ne hanno limitato l’impatto.

Quanto a Saul Ñiguez, invece, era arrivato in prestito con l’intenzione di rafforzare il centrocampo e offrire la sua comprovata esperienza (maturata soprattutto all'Atletico Madrid di Simeone), ma i problemi fisici ricorrenti hanno minato il suo rendimento. Il primo tornerà all'Arsenal dunque, mentre il secondo dai colchoneros.

Il comunicato d'addio

"A poche ore dalla conclusione ufficiale della stagione, prevista per il 30 giugno, e dalla fine del loro legame con il club, il Sevilla FC desidera esprimere la propria gratitudine a Sambi Lokonga e Saúl Ñíguez per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso di questa annata, durante la quale hanno difeso la maglia sevillista. Il club augura loro il meglio per le rispettive future tappe professionali.

Albert Sambi Lokonga, arrivato dall’Arsenal FC, ha disputato 23 partite con la maglia del Siviglia, fornendo due assist. Saúl Ñíguez, in prestito dall’Atlético de Madrid, ha invece giocato 26 partite ufficiali, segnando un gol e servendo sei assist.

Il club ringrazia entrambi i calciatori, arrivati in prestito nella squadra durante la stagione 2024/25".