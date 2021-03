Atletico Madrid-Real Madrid 1-1, le pagelle: Suarez segna, Benzema risponde

ATLETICO MADRID-REAL MADRID

Marcatori: 15' Suárez, 88' Benzema

ATLETICO MADRID

Oblak 7 - Due parate clamorose su Benzema, non può nulla sul gol del pareggio sempre del francese.

Hermoso 5 - Soffre le discese di Vazquez. Dalla sua parte arrivano i pericoli portati dal Real.

Savic 7 - Sempre attento e preciso. Un muro quasi invalicabile.

Felipe 6,5 - Rischia per un presunto fallo di mano in area nel primo tempo. Poi sempre attento.

Koke 6,5 - Regia sempre precisa e puntuale. Grande grinta da capitano.

Llorente 7 -Tuttocampista. Corre, trova un assist per Suarez e si mette in trincea quando deve difendere.

Trippier 6,5 - Spinge sulla destra e difende senza soffrire su Rodrygo.

Lemar 6 - Gioca un buon match soprattutto a livello tattico. Simeone lo cambia un po' a sorpresa dopo nemmeno un'ora di gioco. (dal 57' Saul- Entra e si mette subito in trincea).

Carrasco 7 - Finché ha gamba e uno dei migliori. Sempre pericoloso quando spinge e trova il cross. Esce stanchissimo. (dal 64' J. Felix 5 - Entra nervoso. Si fa ammonire e non incide in avanti).

Suarez 7,5 - Non sbaglia nulla. Trova un gol splendido, tiene in apprensione la difesa del Real e sforna sempre palloni ottimi per i compagni.

Correa 6,5 -Un tunnel di suola su Casemiro che già gli sarebbe valsa la sufficienza. Se poi aggiungiamo la sua grande corsa e i suoi strappi sulla corsia, completa una partita ottima. (dall'83' Kondogbia s.v.)

REAL MADRID

Courtois 6 - Non può nulla sul gran gol di Suarez. Sul resto è sempre presente.

Vazquez 6,5 - In fase difensiva soffre ma nella ripresa spinge parecchio creando sempre pericoli e superiorità.

Nacho 5 - Sognerà Suarez questa notte. Il Pistolero lo fa ammattire e lui va sempre in crisi. Gli va bene che l'Atletico spreca più volte il gol che chiuderebbe la partita.

Varane 5,5 -Come il compagno soffre troppe. Spesso costretto al fallo. Non la sua miglior partita.

Mendy 6,5 - Quando spinge crea sempre patemi. Deve crescere in fase difensiva.

Modric 5,5 - Strano per uno del suo talento non entrare mai veramente in partita. Oggi troppo spento e fuori dalla manovra.

Casemiro 6,5 - Partita difficile in mezzo al campo. Poi la sua classe e lucidità regalano un assist a Benzema che vale un pareggio prezioso.

Kroos 6 - Un po' meglio di Modric ma soffre il pressing asfissiante dell'Atletico. Sempre pericoloso sui calci piazzati.

Asensio 5 - Non si accende mai e Trippier lo contrasta sempre bene. (dal 60' Vinicius 6 - Entra con il piglio giusto e con buona verve)

Benzema 6,5 - Nullo per oltre un'ora. Poi Oblak gli nega il gol con due miracoli nella stessa azione ma non può nulla quando si inventa una giocata favolosa e raccoglie il triangolo di Casemiro per insaccare l'1-1.

Rodrygo 5 - Un paio di accelerazioni e poco altro. (dal 60' Valverde 6,5 - Entra bene in partita dando nuova linfa alla manovra del Real Madrid).