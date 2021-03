Atletico Madrid, Simeone: "Chelsea migliore di noi nelle due partite. Ora dobbiamo resettare"

Dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Chelsea, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato ai microfoni di Movistar: "Hanno meritato la qualificazione nelle due gare. La gara di andata è stata giocata alla pari ma loro hanno segnato. Oggi sono stati migliori di noi e hanno meritato di vincere. Abbiamo cercato di trovare un modo per segnare, ma non siamo riusciti a trovare sbocchi nonostante i nostri sforzi. Suarez? E' normale che i giocatori siano infastiditi quando li togli. Volevamo cambiare le cose in avanti e trovare un modo diverso di attaccare. Non sto cercando scuse. Sono stati la squadra migliore e non posso lamentarmi. Devi congratularti con loro, imparare da questo e resettare. E' facile avere rimpianti dopo che il match è finito. Non puoi avere rimpianti, la partita ora è finita. Dobbiamo imparare. Volevamo restare in Champions League ma non abbiamo giocato così bene nel torneo di quest'anno, ma sono molto contento soprattutto di come ha giocato oggi Joao Felix".