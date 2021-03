Atletico Madrid, Suarez scalda già il derby: "Battiamo il Real e vinciamo il campionato"

Luis Suarez scalda il derby di Madrid e la lotta per vincere il titolo in Spagna proprio coi cugini merengues e il Barcellona: "Tutte le partite contro il Real Madrid sono speciali, sono proprio queste le gare che tutti vogliono giocare e nelle quali ognuno vuole mostrare il suo valore. Come Atletico vogliamo cancellare la sconfitta dell'andata e dimostrare che possiamo vincere LaLiga. Sono sempre stato una persona competitiva, uno che vuole migliorare sempre, superando ogni ostacolo che si pone davanti a me. Siamo una squadra ambiziosa che vuole andare fino in fondo, nessuno può impedirci di sognare di vincere il titolo. Entriamo in un momento decisivo della stagione e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo", le dichiarazioni del Pistolero dell'Atletico in vista del big match di domenica.

