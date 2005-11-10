Ufficiale L'Atletico prende Astralaga dal Barcellona. Il portiere giocherà nella seconda squadra

L'Atletico Madrid ha ufficializzato l'arrivo del portiere Ander Astralaga, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028. L'estremo difensore basco difenderà la porta dell'Atlético Madrileño, la squadra riserve del club rojiblanco.

Nato a Berango (Vizcaya) il 3 marzo 2004, Astralaga è cresciuto nei settori giovanili dell'Athletic Club e del Barcellona, completando il proprio percorso fino alla formazione B dei blaugrana. Dalla stagione 2022/23 è stato più volte convocato con la prima squadra catalana, arrivando anche a esordire durante la preparazione estiva del 2024/25. Nell'ultima stagione ha maturato un'importante esperienza tra i professionisti con la maglia del Granada, dove ha giocato in prestito; il classe 2004 ha collezionato 16 presenze nella Liga Hypermotion (la seconda divisione spagnola) e altre due in Coppa del Re.

Entusiasta della nuova avventura, Astralaga ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo la firma: "Sono molto felice ed entusiasta di arrivare in un club così importante. Non vedo l'ora di iniziare. Voglio giocare il maggior numero possibile di partite e fare bene per aiutare la squadra a raggiungere il miglior piazzamento possibile".