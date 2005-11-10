Ufficiale Arsenal, colpo Tzolis: il greco classe 2002 arriva a titolo definitivo dal Club Brugge

L'Arsenal ufficializza l'arrivo di Christos Tzolis. L'attaccante greco classe 2002 lascia il Club Brugge e firma un contratto di lunga durata con i Gunners.

L'Arsenal mette a segno un importante colpo per il reparto offensivo. I Gunners hanno annunciato l'acquisto di Christos Tzolis dal Club Brugge: il nazionale greco ha firmato un contratto a lungo termine ed è già a disposizione della squadra per il ritiro precampionato.

Arsenal, ufficiale Tzolis: colpo dal Club Brugge

L'Arsenal ha ufficializzato l'ingaggio di Christos Tzolis, che arriva a titolo definitivo dal Club Brugge e ha sottoscritto un contratto di lunga durata con il club londinese.

L'attaccante greco classe 2002 lascia il Belgio dopo due stagioni di altissimo livello, nelle quali ha collezionato 108 presenze, 43 gol e 45 assist in tutte le competizioni. Con il Club Brugge ha conquistato la Coppa del Belgio nel 2025 e il campionato nella stagione 2025/26, vincendo inoltre il premio di Miglior Giocatore della Pro League belga per due anni consecutivi.

Cresciuto nel settore giovanile del PAOK Salonicco, Tzolis ha esordito in prima squadra nel 2020, contribuendo alla conquista della Coppa di Grecia nella stagione successiva. Nel 2021 si è trasferito al Norwich City, mettendosi subito in evidenza con una doppietta e due assist all'esordio in Carabao Cup contro il Bournemouth. Successivamente ha maturato esperienze in prestito con FC Twente e Fortuna Düsseldorf, prima del definitivo salto al Club Brugge.

Con la nazionale greca ha percorso tutta la trafila delle giovanili prima di debuttare con la selezione maggiore nell'ottobre 2020. Da allora ha collezionato 34 presenze con la Grecia.

Arsenal, Berta accoglie Tzolis: "Alzerà il livello tecnico della squadra"

Il direttore sportivo Andrea Berta ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Siamo felicissimi di aver completato l'ingaggio di Christos Tzolis. È un attaccante estremamente versatile, che predilige la fascia sinistra ma può giocare su tutto il fronte offensivo. È un eccellente finalizzatore con entrambi i piedi, sa muoversi negli spazi stretti e possiede qualità tecniche straordinarie.

"Negli ultimi tre anni ha fatto registrare numeri eccezionali tra gol e assist. È un giocatore che aumenterà il livello tecnico della nostra rosa, portando anche entusiasmo, energia positiva e una forte mentalità. Siamo convinti che darà un contributo importante al club e speriamo che i nostri tifosi si divertano a vederlo con la maglia dell'Arsenal. Non vediamo l'ora di iniziare insieme questo nuovo capitolo".

Tzolis indosserà la maglia numero 17 ed è già aggregato ai nuovi compagni nel ritiro precampionato presso il Sobha Realty Training Centre. Il trasferimento sarà completato una volta concluse le consuete procedure regolamentari.