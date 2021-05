Aurier pronto a infiammare il mercato delle big: il Real pronto a fare concorrenza al PSG

Il Paris Saint-Germain dovrà operare una vera e propria rivoluzione in difesa, soprattutto sulle corsie laterali. Il rendimento di Alessandro Florenzi non ha convinto ed è quasi scontato che il terzino azzurro rientri a Roma. Così, i francesi avrebbero messo gli occhi su una vecchia conoscenza, ovvero Serge Aurier. Ma per il laterale del Tottenham, nelle ultime ore, è cresciuto l'interesse del Real Madrid: come riporta FootMercato, l'ivoriano sarebe stato contattato da Raphael Varane, ex compagno di squadra nel Lens. Aurier avrebbe detto al difensore centrale che gli piacerebbe giocare in Spagna, con la maglia dei Blancos.