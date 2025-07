Ufficiale Auxerre, cessione dolorosa. Gaetan Perrin si trasferisce in Russia: firma col Krasnodar

Gaëtan Perrin lascia l’Auxerre dopo un quadriennio ricco di successi. Il centrocampista offensivo di 29 anni, arrivato nel 2021 dall'Orleans, si trasferisce al Krasnodar in Russia, chiudendo una parentesi indimenticabile con il club francese. "Gawet" ha scritto pagine importanti nella storia dell’Auxerre, lasciando il segno con il suo talento e la sua grinta.

In questi quattro anni, ha vissuto due promozioni in Ligue 1. La prima, nel 2022, arrivata grazie a una storica sfida contro il Saint-Étienne, dove segnò l’unico gol degli Auxerre all’andata, in un Abbé Deschamps infuocato. La seconda, nel 2023/24, con un campionato dominato dalla sua squadra e coronato dal titolo di campione di Ligue 2. In quella stagione Perrin è stato candidato al premio di miglior giocatore della Ligue 2 BKT, grazie a una rendimento straordinario, da assoluto protagonista. Nel suo ritorno in Ligue 1 nel 2024-2025 ha confermato la sua crescita, con un’impressionante “doppietta” di 10 gol e altrettanti assist.

La sua avventura all’Auxerre resterà legata non solo ai numerosi successi, ma anche alla sua umanità e al suo spirito combattivo. Perrin ha incantato i tifosi con gol spettacolari e decisivi, diventando un idolo per la piazza e un punto di riferimento per i compagni. Una partenza che segna la fine di un capitolo glorioso e l’inizio di una nuova sfida in Russia.