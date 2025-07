Ufficiale Alcione, il colpo a centrocampo arriva dalla Serie B. Firma l'ex Mantova Muroni

Lo avevamo anticipato proprio nei giorni scorsi, adesso arriva l'ufficialità del tutto, perché Mattia Muroni è un nuovo centrocampista dell'Alcione Milano: il giocatore si lega alla formazione milanese dopo l'esperienza con il Mantova, club con il quale, per altro, centrò la promozione in Serie B nella stagione 2023/24.

Questa la nota del club orange:

"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mattia Muroni.

Centrocampista classe 1996, Mattia arriva dal Mantova in Serie B, squadra con cui nella stagione 2023/24 ha vinto il campionato di Serie C, mettendo a referto 30 presenze 4 gol e 3 assist, bissando il successo ottenuto con la Reggiana nella stagione 2022/2023. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in Serie C Mattia vanta più di 250 presenze collezionate con le maglie di Mantova, Reggiana, Modena, Olbia e Tuttocuoio.

Il suo arrivo arricchisce il centrocampo Orange di un elemento di assoluta qualità ed esperienza.

A Mattia va l’in bocca al lupo della società Orange per la nuova stagione".

Fa seguito poi la nota del Mantova: "Mantova 1911 annuncia il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Mattia Muroni all’Alcione Milano, sodalizio militante nel campionato di serie C.

Mattia Muroni è stato uno dei protagonisti della promozione in serie B, due stagioni or sono, nonchè della salvezza in serie B lo scorso anno. Due stagioni i cui ricordi resteranno indelebili.

Mantova 1911 saluta e ringrazia Mattia per il prezioso contributo offerto alla causa BiancoRossa e gli augura le migliori fortune umane e professionali nel prosieguo della sua carriera".