Ufficiale Avellino, prelevato Matteo Marchisano dal Napoli

Dopo due stagioni in serie C, suddivise fra Pro Sesto, Potenza e Cavese, arriva la grande opportunità per Matteo Marchisano (20) di giocare nel campionato cadetto.

L'esterno destro a tutta fascia passa a titolo definitivo all'Avellino, salutando dunque il Napoli ad undici anni dal suo arrivo in azzurro. Contratto depositato nell'apposito registro.