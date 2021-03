B. Dortmund, Terzic: "Abbiamo imparato dalla sfida col PSG dello scorso anno. Non deluderemo"

Il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Siviglia di domani in Champions League dicendo di attendersi una gara complicata e tenendo alta la concentrazione dei suoi: “Non sarà un compito facile passare il turno, fin dal sorteggio sapevamo che ci sarebbero volute due buone prestazioni per andare avanti e così sarà. Abbiamo imparato dalla sfida contro il PSG dello scorso anno e questa volta non deluderemo. Dobbiamo giocare meglio di quanto fatto a Siviglia perché sono certo che loro faranno di tutto per ribaltare il risultato dell’andata. - continua Terzic facendo il punto sulla squadra – Per Reyna e Guerreiro è questione di giorni, ma non sappiamo se saranno tre-quattro o sei-sette. Non stiamo però perdendo la speranza Haaland? Dà sempre il 100%, ma dobbiamo tenerlo d’occhio per evitare che si infortuni. Preferisco stare qualche minuto senza di lui in una partita che rischiare di perderlo per settimane”.