Bale e il suo futuro: "So già cosa farò. Ma lo comunicherò solo dopo l'Europeo..."

vedi letture

In prestito al Tottenham in questa stagione ma di proprietà del Real Madrid, l'attaccante gallese Gareth Bale - dopo l'ultima gara della stagione degli spurs - ai microfoni di 'Skysports' s'è così espresso sul suo futuro: "Non dirò nulla fino alla fine dell'Europeo. Già conosco il mio futuro, ma parlarne adesso creerebbe solo caos. In questo momento non sto pensando a nient'altro che al Galles e al concludere la stagione nel miglior modo possibile".

Bale ha chiuso la stagione nel club londinese con 16 gol in 34 presenze e ha col Real Madrid un altro anno di contratto.