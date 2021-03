Bale sgancia la bomba: "Il mio piano non è cambiato, dopo l'Europeo voglio tornare al Real Madrid"

vedi letture

"Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenhem e dopo l'Europeo tornare al Real Madrid per il mio ultimo anno di contratto". Gareth Bale, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Galles, sgancia la bomba: "I miei piani non sono cambiati, voglio tornare al Real Madrid", ha detto l'esterno che nell'ultimo periodo è apparso rigenerato al Tottenham segnando 10 gol in 25 presenze con gli Spurs.