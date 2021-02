Bale verso il ritorno al Real, ma da extracomunitario. Un problema in più per Florentino Perez

Gareth Bale potrebbe tornare a essere presto un problema per il Real Madrid. Il gallese sperava di rilanciarsi nel "suo" Tottenham, ma le cose non stanno andando come avrebbe sperato: appena 15 presenze stagionali (solo una partita disputata per intero) e meno di 800' nelle gambe. Mourinho lo ha più volte sollecitato a rimettersi in forma, ricevendo risposte non proprio confortanti; così, gli Spurs sono pronti a rispedire l'esterno in Spagna, dove però potrebbe esserci un problema legato al suo nuovo status di extracomunitario. E tra l'altro, come fa sapere Marca, Bale non è intenzionato a mollare nemmeno un centesimo: l'idea di una risoluzione anticipata del contratto che scadrà a giugno 2022 non è da prendere in considerazione.