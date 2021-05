Barça, Koeman al passo d'addio: "Non mi pento di aver detto sì ai blaugrana. Era il mio sogno"

vedi letture

Le parole di Ronald Koeman in conferenza stampa lasciano poco spazio all'immaginazione. Il tecnico del Barcellona attacca la società per averlo lasciato solo, infine per non avergli dato fiducia in questo finale di stagione. Difficile pertanto immaginarlo ancora sulla panchina blaugrana. Pentito della scelta? "No, mai. Il mio sogno è sempre stato di allenare il Barcellona e sono felicissimo. C'è molta pressione ma in questo Paese si manca di rispetto all'allenatore. Vorrei continuare, ma dobbiamo parlare".