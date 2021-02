Barça, Koeman non scioglie le riserve ma Piqué si allena in gruppo e scalpita per il PSG

Buone notizie per il Barcellona alla vigilia del big match di Champions col Paris Saint-Germain. Come riporta Sport, infatti, il difensore blaugrana Gerard Piqué anche oggi si è allenato in gruppo e scalpita per scendere in campo dal 1' nella magica notte del Camp Nou. Lo spagnolo è fuori dall'infortunio al ginocchio dello scorso 21 novembre con l'Atletico Madrid.

"Sta bene, si allena col gruppo dal 4-5 giorni. Abbiamo buone sensazioni e avremo a disposizione ancora un giorno per decidere se sarà convocato", non ha sciolto le riserve mister Ronald Koeman in conferenza stampa.