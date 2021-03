Barcellona, Abidal: "Andai a Parigi per trattare il ritorno di Neymar. Ma preferirono Griezmann"

L’ex ds del Barcellona Eric Abidal ha parlato nell’intervista rilasciata al Telegraph delle trattative per il ritorno, nel 2019, di Neymar dal Paris Saint-Germain. Un’operazione poi non andata in porto con l’arrivo di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid al posto del brasiliano: “Dieci giorni prima della fine della finestra di mercato andai a Parigi per parlare con Leonardo di Neymar. Con me c’era l’amministratore delegato del club e pensavo che l’affare si potesse fare altrimenti non sarebbe partito per Parigi anche lui. Se non avessimo acquistato Griezmann penso che al 100% ci sarebbe potuto essere il ritorno di Neymar, era quello di cui avevamo bisogno. Ma alla fine il presidente decise di prendere un’ala vera e arrivò il francese. - continua Abidal – Uno degli argomenti che hanno frenato il ritorno di Neymar era la causa in corso con il club. Per tornare avrebbe dovuto interromperla, ma non era affar mio. Il mio compito era solo quello di ingaggiare un giocatore per il bene del club”.