Ufficiale Barcellona, arriva il terzo rinnovo importante: Pedri resterà fino al 2030

Dopo i rinnovi di Gerard Martín e Ronald Araujo, arrivati la settimana scorsa, il Barcellona continua a blindare i suoi gioielli. Anche Pedro González López, meglio conosciuto come Pedri, ha firmato il nuovo contratto che lo legherà ai blaugrana fino al 30 giugno 2030.

Le discussioni, in atto da qualche settimana, non hanno fatto riscontrare particolari problemi o divergenze e l'intesa tra le parti si è trovata in poco tempo. Per Hansi Flick il ragazzo di Tegueste è un giocatore fondamentale, titolare inamovibile; pienamente recuperato dopo i problemi fisici che lo hanno frenato nella scorsa stagione, ha saltato solo una partita - quella contro il Valencia - a causa di una gastroenterite.

All'inizio della scorsa settimana Deco aveva annunciato che il Barcellona stava lavorando per garantire la continuità dei giocatori importanti della rosa: in pochi giorni sono arrivate le firme di Araujo e Gerard Martín, oggi toccherà a Pedri. I prossimi saranno Gavi e Iñigo Martínez.