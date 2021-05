Barcellona-Atletico Madrid 0-0, le pagelle: Carrasco imprendibile, Mingueza in difficoltà

Queste le pagelle di Barcellona-Atletico Madrid, gara terminata 0-0.

BARCELLONA-ATLETICO MADRID 0-0

BARCELLONA

Ter Stegen 6,5 – Nel primo tempo tiene a galla i suoi, con due ottime parate sui tentativi di Llorente e Carrasco. Meno impegnato dopo l’intervallo.

Mingueza 5 – Soffre le continue iniziative offensive dell’Atletico dalla sua parte, riuscendo raramente a fermarle. (Dal 46’ Araujo 6 – Decisamente meglio rispetto al compagno che sostituisce, segna anche la rete del vantaggio che però viene annullata per fuorigioco)

Piqué 6,5 – Troneggia in area di rigore, in una prima frazione di gioco in cui la difesa blaugrana viene molto sollecitata.

Lenglet 6,5 – Si fa notare con un paio di buone chiusure difensive, tanto nel primo tempo quanto nei secondi 45 minuti.

Dest 6 – A qualche buona sgroppata sulla destra fa da contraltare una fase difensiva da rivedere, soprattutto nel primo tempo. (Dal 75’ Dembélé s.v.)

De Jong 5,5 – La sua qualità viene soffocata dall’arcigno centrocampo biancorosso e fatica a venire fuori.

Busquets 6 – Dopo una prima mezz’ora nel complesso sufficiente, deve uscire per uno scontro fortuito con Savic. (Dal 32’ Moriba 6 – Il talento blaugrana entra in campo con la giusta spavalderia, inserendosi al meglio nella battaglia in mezzo al campo)

Pedri 5,5 – In ombra rispetto ad altre partite, fatica a creare situazioni pericolose in fase offensiva. (Dal 75’ Sergi Roberto s.v.)

Jordi Alba 6,5 – Mette in mezzo diversi palloni interessanti, che per poco non vengono tramutati in gol.

Messi 6,5 – Sua la migliore palla gol blaugrana del primo tempo, con un sinistro respinto ottimamente da Oblak. Il più pericoloso dei catalani anche nella ripresa, con due occasioni da calcio piazzato.

Griezmann 5,5 – Fatica a rendersi pericoloso, ben contenuto dalla difesa avversaria.

ATLETICO MADRID

Oblak 6,5 – In un primo tempo quasi da spettatore non pagante, si fa notare con il miracolo sul tentativo di Messi. Sempre reattivo anche nella ripresa.

Savic 6,5 – Letteralmente insuperabile all’interno dell’area, con tante azioni dei catalani stoppate prima della conclusione finale.

Felipe 6,5 – Prestazione di grande solidità a centro area per il difensore, che si fa vedere anche in quella avversaria sui calci piazzati.

Hermoso 6,5 – Contribuisce a far arrivare pochi tiri dalle parti di Oblak, talvolta scalando nel ruolo di terzino sinistro.

Trippier 5,5 – Costretto sulla difensiva da Jordi Alba, si propone poco in avanti.

Llorente 6 – Dà il solito grande contributo in fase offensiva, sfiorando anche il gol.Prova più di sostanza nella seconda frazione di gioco.

Koke 6 – Gara di quantità e intelligenza tattica, nella quale si fa notare sia in fase d’interdizione che quando fa ripartire l’azione biancorossa.

Carrasco 7 – Il migliore dei Colchoneros, che sfonda in più occasioni sulla sinistra andando anche vicino al vantaggio.

Lemar s.v. – Partita sfortunata, chiusa dopo neanche un quarto d’ora per infortunio. (Dal 13’ Saul 6 – Sostituisce l’infortunato Lemar e non finisce la gara, più per via dell’ammonizione rimediata che per una prova eccessivamente negativa. Dal 67’ Joao Felix 6 – Qualche guizzo nella parte finale del match)

Correa 6 – Si mette in mostra come al solito in fase di rifinitura, dicendo la sua anche sul piano delle conclusioni. (Dal 73’ Kondogbia 6 – Buon impatto sulla gara, con diversi palloni recuperati e portati avanti conducendo le ripartenze biancorosse)

Suarez 5,5 – Tra i giocatori più attesi, nel primo tempo sfiora il gol di testa dopo una corte respinta di Ter Stegen. Non vive esattamente la sua migliore giornata.