Barcellona, Cancelo vuole rimanere. Pronto a rescindere il contratto con l'Al-Hilal

Joao Cancelo ha deciso: il suo futuro è al Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il terzino portoghese starebbe valutando seriamente la possibilità di rescindere anticipatamente il contratto con l'Al-Hilal pur di restare in Catalogna in modo permanente. Una scelta netta, che racconta quanto il ritorno al Barça abbia riacceso in lui la voglia di calcio ai massimi livelli europei.

Le prestazioni parlano per lui

Il rendimento di Cancelo in questa stagione al Barcellona ha convinto tutti: staff tecnico, compagni e tifosi. La prestazione offerta al Metropolitano contro l'Atletico Madrid è stata solo l'ultimo capitolo di un percorso che ha rafforzato la sua candidatura a una permanenza. La sua versatilità tattica rappresenta un valore aggiunto difficile da trovare sul mercato e perfettamente funzionale al gioco di Hansi Flick.

Il nodo Al-Hilal e le trattative complesse

L'ostacolo principale è contrattuale. L'Al-Hilal aveva investito per portare Cancelo in Arabia Saudita e difficilmente accetterà una rescissione senza compensazioni economiche. Le trattative si preannunciano complesse, con il club saudita che potrebbe chiedere un indennizzo prima di liberare il giocatore. Il Barcellona, attento alle proprie limitazioni di bilancio, dovrà strutturare l'operazione con prudenza, cercando una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Ma la volontà del giocatore è chiara e totale: Cancelo vuole il Barça, e soltanto il Barça.