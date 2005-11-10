Ufficiale Barcellona, il secondo colpo è servito: dal Borussia Dortmund ecco Adeyemi

Il Barcellona ha ufficializzato l'acquisto di Karim Adeyemi. L'attaccante tedesco arriva dal Borussia Dortmund e ha firmato un contratto che lo legherà ai blaugrana fino al 30 giugno 2031.

Nato a Monaco di Baviera il 18 gennaio 2002 da padre nigeriano e madre romena, Adeyemi porta in dote velocità, tecnica e grande duttilità offensiva. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di poter giocare sia sulle corsie esterne sia da centravanti, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco di Hansi Flick. Per il tecnico tedesco si tratta di un volto già conosciuto: fu proprio Flick, infatti, a concedere ad Adeyemi l'esordio con la nazionale tedesca quando il giocatore militava nel Salisburgo, club nel quale era approdato dopo la crescita nei vivai di Forstenried, Bayern Monaco e Unterhaching.

Negli ultimi quattro anni il classe 2002 ha vestito la maglia del Borussia Dortmund, imponendosi in Bundesliga e maturando una significativa esperienza internazionale. In Champions League ha collezionato 48 presenze, affrontando anche il Barcellona in due occasioni nella scorsa edizione della competizione. Nonostante abbia contribuito al percorso della Germania nelle qualificazioni mondiali, Adeyemi non è stato convocato per la fase finale del Mondiale 2026. L'estate senza impegni internazionali gli ha però consentito di prepararsi al meglio per la nuova avventura in Catalogna.