Barcellona, corsa contro il tempo per Laporta: entro domani serve la garanzia di 124,6 milioni

Ore frenetiche in casa Barcellona: il presidente eletto Joan Laporta dovrà entro domani presentare a LaLiga la garanzia di 124,6 milioni di euro (il 15% del budget del Barcellona) per poter iniziare ufficialmente il suo mandato. Nel caso essa non dovesse essere presentata sarà necessario indire nuove elezioni. Il tempo corre ed è necessario trovare investitori in grado di raccogliere la cifra. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo sono in corso dei colloqui con Audax, compagnia di energie rinnovabili: le trattative, che sembravano portare a un accordo con la società che avrebbe garantito un prestito di un importo vicino ai 70 milioni, hanno subito una frenata nella giornata di ieri.