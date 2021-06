Barcellona, Coutinho non riscuote grande interesse. Il club teme di non riuscire a venderlo

Il futuro di Philippe Cutinho resta alquanto nebuloso. Il brasiliano infatti è stato messo in vendita dal Barcellona, dove non è mai riuscito a imporsi, ma al momento non sta riscuotendo grande interesse – nonostante le voci su un paio di club inglesi – tanto che il club catalano inizia a temere di non riuscire a piazzarlo in questa finestra di mercato. Lo riferisce As spiegando che difficilmente qualche squadra sia disposta a prelevare in prestito il classe ‘92. Koeman in passato ha mostrato fiducia nel giocatore brasiliani, facendolo anche giocare da titolare a inizio stagione, e chissà che, in caso di mancato addio, non possa trovare spazio nell’undici dell’olandese.