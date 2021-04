Barcellona, Dembele ha convinto Koeman e la dirigenza. Pronta l'offerta di rinnovo

Secondo quanto riportato da Sport il Barcellona è pronto a rinnovare il contratto di Ousmane Dembélé. Il francese, arrivato nell'estate del 2017, ha un accordo fino al 2022 ma le ultime prestazioni sotto la gestione Koeman hanno convinto il club a puntare su di lui. I catalani sono pronti a offrire un accordo fino al 2025, la palla passa al francese che in caso di rifiuto rischia di essere messo sul mercato dal Barcellona che non vorrebbe perderlo a parametro zero. 23 anni, in questa stagione El Mosquito ha segnato 10 reti in 36 partite.