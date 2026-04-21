Barcellona, è il momento delle scelte: tanti dossier aperti, tra acquisti e possibili cessioni

La stagione del Barcellona sembra ormai indirizzata: salvo clamorosi colpi di scena, i blaugrana sono vicini a conquistare il secondo titolo nazionale consecutivo sotto la guida di Hansi Flick. Tuttavia, l’eliminazione dalla Champions League ha evidenziato la necessità di intervenire sul mercato per colmare il gap con le grandi del continente.

Al centro delle strategie c’è il direttore sportivo Deco, chiamato a prendere decisioni cruciali. Prima di tutto, però, il club dovrà rientrare nei parametri del fair play finanziario, tornando alla regola dell’1:1: mancherebbero ancora circa 12 milioni di euro per operare senza restrizioni. Una volta sistemati i conti, le priorità sono chiare. La prima riguarda l’attacco: il futuro di Robert Lewandowski, a 37 anni, resta incerto. Il presidente Joan Laporta ha aperto alla sua permanenza, ma all’interno del club ci sono dubbi sulle sue prestazioni nel lungo periodo. In questo scenario, Ferran Torres ha guadagnato credito grazie alla sua versatilità e intesa con i giovani talenti come Lamine Yamal, Pedri e Gavi.

Altro tema caldo è la difesa. Servirebbe un centrale di alto livello, fisico e con leadership: il nome più discusso è quello di Alessandro Bastoni, anche se non convince tutti. Restano in bilico anche situazioni come quella di Andreas Christensen, spesso fermato dagli infortuni; sul tavolo anche le posizioni di Marcus Rashford e João Cancelo: per il primo si valuta il riscatto, mentre il secondo sembra orientato a restare. Da monitorare anche i casi di Marc Casadó e Roony Bardghji.

Infine, la porta: il club dovrà chiarire il futuro di Marc-André ter Stegen, ai margini dopo l'arrivo di Joan García. Molto dipenderà anche da eventuali cessioni eccellenti, con nomi come Frenkie de Jong, Jules Koundé e Alejandro Balde sullo sfondo. Ma l’idea di Deco resta chiara: mantenere una struttura solida e uno spogliatoio stabile. È il momento delle scelte decisive.