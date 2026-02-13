"Come possono tracciare la linea in 10 minuti": Barcellona, Deco scoppia sul caso Cubarsi

"Con che sensazione me ne vado via da Madrid? Non buona, perché un 4-0 è un risultato pesante, difficile". Sincerità ai massimi livelli per Deco, direttore sportivo del Barcellona, dopo la goleada dell'Atletico Madrid incassata al Metropolitano nel match d'andata valido la semifinale di Coppa del Re. "Avremo la partita di ritorno ma segnare quattro gol all'Atlético non è facile", ha riconosciuto il dirigente blaugrana. "Ci proveremo. Ma non abbiamo giocato una buona partita".

Se la rimonta sia possibile: "Bisogna avere fiducia in questa squadra. Questo gruppo ha dimostrato capacità di rimonta. Ma bisogna fare un'analisi. È vero che il campo non ci ha aiutato molto, ma non è una scusa. Il calcio è così, siamo di fronte a una grande squadra che ha grandissimi giocatori".

Parecchi dubbi e perplessità invece sul gol annullato a Cubarsí per fuorigioco: "Non capisco. È da tempo che non capiamo. Non vedo miglioramenti con il VAR, non vedo miglioramenti in ciò che accade. Facciamo fatica a capire le decisioni, facciamo fatica a capire come possano impiegare 10 minuti per tracciare le linee. È complicato".

Una chiusura sul cambio di Casadó: "Era ammonito e immagino che, con una partita così, i contropiedi dell'Atlético e il campo che non era in buone condizioni... in qualsiasi momento avrebbero potuto mostrargli un altro cartellino. Quella di Giuliano, con il VAR, forse poteva essere anche da rosso. Ma non staremo qui a lamentarci".