Barcellona, è Kane l'alternativa ad Haaland: costa 100 milioni e ha un ingaggio da 12

vedi letture

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Il primo nome in lista resta quello di Erling Braut Haaland, che costa però 150 milioni e su cui c'è anche il Real Madrid. Per questo in Catalogna si ragiona anche su un piano B, ugualmente caro: Harry Kane, valutato almeno 100 milioni dal Tottenham e dotato di uno stipendio da 12 milioni di euro. A riportarlo è Marca.