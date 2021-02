Barcellona-Elche 3-0, le pagelle: bene Messi e de Jong

Barcellona-Elche 3-0

Marcatori: 48' Messi, 68' Messi, 76' Alba.

Le pagelle del Barcellona

Ter Stegen 6 - Buona prestazione tra i pali.

Mingueza 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Pique 6.5 - Duello rusticano con Boye e compagni, ma alla fine ne esce vincitore. (Dal 77' Lenglet s.v - )

Umitit 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Alba 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, va anche a segno. (Dal 77' Dest s.v. - )

De Jong 7 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa, bravissimo in occasione del raddoppio di Messi.

Pjanic 5,5 - Quantità in mediana, fuori per scelta tecnica nella ripresa. (Dal 46' Dembele 6 - Dà un contributo alla ripresa super del Barcellona).

Trincao 6,5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con il resto dell'attacco si intende bene e crea azioni pericolose. (Dal 67' Busquets 6,5 Solita intelligenza in mezzo al campo).

Braithwaite 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Due assist nella ripresa. (Dal 75' Griezmann s.v. )

Messi 8 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni. E poi due gol che conferma la sua classe.

Pedri 7 - Primo tempo a basso ritmo, molto meglio nella ripresa.

Le pagelle dell'Elche

Badia 6 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto c'è poco da segnalare.

Barragan 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Verdu 5.5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa.

Josema 5.5 - Non riesce a recuperare su Messi. In difficoltà nella ripresa.

Cifuentes 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo. (Dal 60' Fidel 5,5 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario).

Gauti 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara.

Mfulu 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra. (Dall'81' Luismi s.v. - )

Mojica 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta.

Milla 5.5 Si integra bene con i compagni, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno. (Dal 72' Nino s.v. )

Rigoni 5.5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trova. (Dal 60' Morente 5,5 Non cambia la sostanza.)

Boye 5,5 - Sfiora il gol, cala nel finale.