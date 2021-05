Barcellona, fatta per Eric Garcia. Il club catalano pronto ad annunciarlo dopo la finale di Champions

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo è fatta per il passaggio di Eric Garcia al Barcellona. Il difensore del Manchester City, 20 anni, arriverà a parametro zero e firmerà un contratto quinquennale. L'annuncio avverrà dopo la finale di Champions League, in programma il 29 maggio e che vedrà coinvolti proprio i citizens. Garcia aveva già fatto sapere al club inglese a inizio stagione l'intenzione di non voler rinnovare il contratto.