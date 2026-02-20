Barcellona, gran notizia per Flick: Gavi torna a lavorare in gruppo a 6 mesi dall'infortunio
Il lavoro quotidiano al centro sportivo blaugrana comincia a dare risposte confortanti. Nell’ultima seduta del Barcellona, Gavi ha compiuto un nuovo passo nel suo percorso di recupero, partecipando a una parte dell’allenamento insieme ai compagni. Il centrocampista andaluso resta seguito con attenzione dallo staff medico del club, ma negli ultimi giorni ha progressivamente alzato i carichi di lavoro. Dopo le sedute individuali con il pallone, svolte a intensità controllata, oggi è arrivato il primo contatto diretto con il gruppo, prendendo parte agli esercizi iniziali dell’allenamento. Un segnale che testimonia come il processo di riatletizzazione stia procedendo secondo i piani.
In casa Barça, la prudenza resta massima: il rientro completo di Gavi dipenderà dalle risposte fisiche delle prossime settimane e dall’evoluzione delle sensazioni in campo. Tuttavia, all’interno dello spogliatoio filtra ottimismo. Lo staff tecnico considera questo step un indicatore positivo, utile per valutare con maggiore fiducia i tempi di reintegro graduale.
Se il centrocampista continuerà a rispondere bene agli stimoli e a mantenere le sensazioni incoraggianti mostrate finora, il suo ritorno a pieno regime potrebbe non essere lontano. Per il Barcellona, riavere Gavi rappresenterebbe un rinforzo di peso in vista della fase decisiva della stagione. A scriverlo è il quotidiano catalano Mundo Deportivo.
