Barcellona, il doblete non è impossibile: imbattuto da 16 partite, Atletico sotto pressione

vedi letture

Non si può definire la migliore stagione del Barcellona, ma la squadra di Koeman sembra aver svoltato almeno in campionato. Nelle ultime sedici partite, i blaugrana hanno conquistato 13 vittorie e tre pareggi e ora sono solo a 2 punti dalla capolista Atletico, che però ha due partite in meno. Un ruolino di marcia impressionante, che mette pressione sui colchoneros in attesa del derby di questo pomeriggio contro il Real Madrid. Quasi eliminato dalla Champions League, il Barça punta a riscattarsi in patria e proverà a centrare la doppietta Liga-Copa del Re.