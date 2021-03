Barcellona, il padre del baby Moriba: "Senza Koeman tutti questi giovani non sarebbero qui"

La partita tra Barcellona e Osasuna della scorsa settimana è entrata nella storia della famiglia Moriba, che ha visto il giovanissimo Ilaix trovare il suo primo gol con la maglia blaugrana alla quinta presenza complessiva. Classe 2003, Moriba si è imposto come uno dei giovani più talentuosi ed interessanti del calcio spagnolo, tanto da scatenare i quotidiani locali che hanno già ribattezzato il giovane centrocampista come "Il nuovo Pogba". Ai microfoni di Sport, il padre del centrocampista, Mamady Moriba, ha raccontato le emozioni provate al momento del gol del figlio, svelando anche qualche retroscena circa il suo utilizzo: "Quando Ilaix ha segnato sono finito in uno stato di shock. Mio nipote ha iniziato a piangere, tutti correvano per la stanza ma io non riuscivo a muovermi. Era il sogno della nostra famiglia e Ilaix lo ha realizzato. Rinnovare? Grazie a Koeman, penso rimarrà al Barça al cento per cento. Perché partire? A quell'età perché rischiare di andare in un'altra squadra quando hai un allenatore che in una partita complicata contro il Siviglia, scommette sul ragazzo della Masia. Se non fosse per Koeman, alcuni di questi giovani giocatori non sarebbero in prima squadra. Gli siamo molto grati".