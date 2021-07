Barcellona, il presidente Laporta conferma il rinnovo di Messi: "Va tutto bene"

Intercettato dalle telecamere di El Chiringuito Tv poco fuori la sede del Barcellona, il presidente Joan Laporta ha confermato la buona strada impostata per il rinnovo di Lionel Messi. "Il rinnovo di Leo? Va tutto bene", ha dichiarato il presidente catalano, che non ha però voluto commentare in alcun modo la possibile cessione all'Atletico Madrid di Antoine Griezmann.