Barcellona, in caso di addio di Koeman Arteta è uno dei nomi preferiti di Laporta

Il futuro di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona è sempre più in bilico. La stagione fin qui sotto le aspettative dei blaugrana fanno vacillare la posizione del tecnico olandese, che non è più così sicuro di rimanere in sella ai catalani anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1, uno dei nomi in cima alla lista del candidato presidente Joan Laporta sarebbe Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, cresciuto sotto l'ala di Pep Guardiola. Arteta a Londra non sta brillando, con la squadra a metà classifica e reduce dal passaggio di turno, con brivido, in Europa League. In caso di addio di Koeman però, quello dell'ex centrocampista è un nome forte.