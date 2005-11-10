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Barcellona, altro investimento sul futuro: arriva il giovane Caicedo dal LDU Quito

Barcellona, altro investimento sul futuro: arriva il giovane Caicedo dal LDU Quito TUTTOmercatoWEB
© foto di José María Díaz Acosta
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 18:40Calcio estero
Il Barcellona prende l'ecuadoriano Josué Caicedo. Il terzino classe 2008 arriva in prestito con diritto di riscatto legato alle presenze in prima squadra.

Il Barcellona guarda anche al futuro e mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club blaugrana ha definito l'arrivo del giovane Josué Caicedo, promettente terzino proveniente dal LDU Quito. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito, con un'opzione di acquisto che potrebbe trasformarsi automaticamente in un trasferimento a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni.

Prestito con riscatto legato alle presenze

L'accordo tra il Barcellona e il club ecuadoriano prevede infatti un'opzione di acquisto da 2,5 milioni di euro, destinata ad attivarsi nel momento in cui Caicedo raggiungerà quattro presenze ufficiali con la prima squadra catalana. In una prima fase il classe 2008 sarà aggregato al Barça Atlètic, dove lavorerà agli ordini di Juliano Belletti, senza però perdere di vista la possibilità di essere coinvolto rapidamente anche con la formazione maggiore.

Le qualità che hanno convinto il Barcellona

Nato come ala sinistra e successivamente arretrato sulla linea difensiva, Caicedo è considerato un profilo di grande prospettiva grazie alla sua velocità, alla struttura fisica (183 centimetri) e alla spiccata propensione offensiva. Gli osservatori del Barcellona sono rimasti particolarmente colpiti dalle sue prestazioni nell'ultima Copa Libertadores Under 20, anticipando la concorrenza di altri club europei. Nell'ultima stagione il giovane ecuadoriano ha anche debuttato con la prima squadra del LDU Quito, totalizzando otto presenze ufficiali tra campionato e Copa Libertadores.

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