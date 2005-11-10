Ufficiale Galatasaray, colpo a centrocampo: dal Burnley arriva Ugochukwu, cifre e dettagli

Lesley Ugochukwu è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il club turco investe 30 milioni di euro per il centrocampista francese.

Il Galatasaray mette a segno un colpo per il proprio centrocampo assicurandosi Lesley Ugochukwu. Il club campione di Turchia ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista francese attraverso un video pubblicato sui propri canali social, chiudendo un'operazione da circa 30 milioni di euro. Per il classe 2004 termina così, dopo una sola stagione, l'esperienza al Burnley.

Una sola stagione in Premier prima dell'addio

Arrivato al Burnley la scorsa estate dal Chelsea per 28,7 milioni di euro, Ugochukwu ha disputato complessivamente 38 partite nella sua prima annata con i Clarets. Nonostante la continuità d'impiego, il centrocampista non è riuscito a evitare una stagione complicata, conclusa con il 19° posto in Premier League e la conseguente retrocessione in Championship.

Il Galatasaray punta su di lui per il futuro

Il rendimento del francese, cresciuto nel settore giovanile del Rennes, è stato comunque sufficiente per attirare l'interesse del Galatasaray, che ha deciso di investire una cifra importante per portarlo a Istanbul. Il club turco ha infatti versato circa 30 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, considerato uno dei rinforzi principali per il centrocampo in vista della nuova stagione e degli impegni nazionali e internazionali.