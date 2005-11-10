Ufficiale Thorgan Hazard torna nel club in cui è cresciuto: c'è l'annuncio del Lens, i dettagli

Il ritorno era nell'aria da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Thorgan Hazard riparte dal Lens, il club in cui ha mosso i primi passi della propria carriera, quattordici anni dopo aver salutato la Francia. Il nazionale belga ha firmato un contratto valido per le prossime due stagioni e rappresenta uno dei primi rinforzi offensivi messi a disposizione della formazione giallorossa in questa finestra di mercato.

Un ritorno alle origini dopo l'esperienza in Belgio

A 33 anni, il fratello di Eden Hazard torna in Ligue 1 dopo aver chiuso in maniera brillante la sua avventura all'Anderlecht. Nell'ultima stagione ha infatti messo insieme numeri di assoluto rilievo, realizzando 15 gol e fornendo 11 assist, confermandosi uno dei giocatori più incisivi del campionato belga prima di accettare la proposta del Lens.

Esperienza e qualità per l'attacco del Lens

Nel corso della sua carriera Thorgan Hazard ha vestito anche le maglie di Borussia Dortmund e PSV, accumulando un importante bagaglio internazionale. Con 47 presenze e 9 reti all'attivo con la nazionale belga, l'esterno offensivo porterà esperienza, duttilità e qualità alla squadra francese. Il suo arrivo rappresenta il primo colpo di spessore dell'estate del Lens, che punta sulla sua leadership e sulla sua creatività per affrontare al meglio la nuova stagione.