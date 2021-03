Barcellona, Koeman: "Bello avere un presidente come Laporta. Dà molta fiducia agli allenatori"

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, è intervenuto circa il nuovo presidente Joan Laporta, che in giornata ha fatto visita alla squadra: "Per la società è molto bello avere un presidente come lui e poter lavorare per migliorare le cose. Conosco Laporta, ci siamo salutati più volte in passato. Conosco anche Rijkaard, che ha lavorato con lui. Laporta dà tanta fiducia agli allenatori, ma alla fine tutto dipende dai risultati".