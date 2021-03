Barcellona, Koeman: "La rimonta col PSG non è impossibile. Messi? Vogliamo che rimanga"

vedi letture

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il PSG: "Il risultato dell'andata è oggettivamente brutto e rende difficile la gara di domani. Non partiamo battuti, dipende da come iniziamo la partita, proveremo a complicare la vita al PSG. Noi giochiamo sempre per vincere, su qualsiasi campo. Creiamo sempre tante occasioni da gol, niente è impossibile".

Le assenze di Piqué e Araujo?

"È una stagione complicata, non abbiamo mai avuto tutti i giocatori a disposizione, soprattutto i centrali. La squadra comunque è forte e domani vogliamo dimostrarlo".

Con Laporta presidente, aumentano le possibilità di permanenza di Messi?

"Solo Leo sa cosa farà in futuro. Vogliamo tutti che rimanga. Per noi è molto bello avere un presidente come Laporta, insieme possiamo lavorare per migliorare le cose. Laporta lo conosco bene, dà molta fiducia agli allenatore, anche se ovviamente tutto dipende dai risultati. Sono cose normali nel calcio. Adesso dobbiamo continuare sulla strada intrapresa".

Il modulo contro il PSG?

"Ho in mente gli 11 giocatori che scenderanno in campo domani. Con la rosa che ho a disposizione possiamo giocare con qualsiasi modulo. Abbiamo analizzato la gara dell'andata, vedremo domani dopo la rifinitura come scendere in campo".

È Messi l'arma per tentare la rimonta?

"Per poter rimontare abbiamo bisogno che tutti diano il massimo. Se ci riusciamo, e se Messi gioca una delle sue migliori partite, tutto è possibile. Non dobbiamo mettere troppa pressione su Leo, tutta la squadra deve giocare al massimo livello".