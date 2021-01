Barcellona, Koeman: "Siamo stati concentrati e pazienti. De Jong sta crescendo in fretta"

Il Barcellona ha ottenuto una netta vittoria sul campo dell'Elche dando così continuità alla lunga striscia positiva in campionato. Al termine della gara il tecnico dei blaugrana Ronald Koeman ha commentato la prestazione ai media ufficiali del club catalano:

"Sono molto contento del modo in cui abbiamo giocato oggi, è un periodo complesso con molte partite, siamo scesi in campo ogni 3 giorni mentre gli avversari hanno avuto un'intera settimana per preparare la gara. Siamo stati molto concentrati, con un buon possesso palla. Era difficile segnare perché l'Elche difendeva con molti uomini, ma siamo stati pazienti, abbiamo fatto un buon pressing, abbiamo conquistato molti palloni e non abbiamo concesso occasioni, forse solo nel secondo tempo in seguito a un nostro errore."

Sulla prestazione di De Jong:

"Ogni squadra ha bisogno di un giocatore che sappia inserirsi in area. Abbiamo i tre attaccanti ma non è abbastanza per creare occasioni da gol, servono i centrocampisti che arrivano in area avversaria e lui lo sa fare in maniera ottima. Dà alla squadra ancor più qualità, creando assist e segnando gol, è ciò di cui noi abbiamo bisogno, e di cui ha bisogno anche lui. Fa parte del processo di crescita del giocatore e lo sta facendo molto in fretta."

Il primo gol del canterano Riqui Puig in prima squadra:

"Ha saltato bene, ma soprattutto si è fatto trovare in area, che è dove vogliamo che arrivino i centrocampisti".