Barcellona, Laporta ha chiesto 15 giorni a Koeman per vagliare le ipotesi per la panchina

Secondo quanto riportato dall'emittente catalana TV3, i colloqui di ieri tra Laporta e Koeman non hanno prodotto la fumata bianca per la permanenza del tecnico olandese. Il presidente ha chiesto all'allenatore 15 giorni per vagliare tutte le ipotesi per la panchina, ribadendo che in caso di fallimento nella ricerca, Koeman sarebbe stato confermato. Una richiesta che non è piaciuta al tecnico, che non vorrebbe sentirsi come il piano B vista la lunga carriera e i successi alle sue spalle. Di fatto, Koeman andrà in vacanza senza conoscere il proprio futuro ma con un altro anno di contratto col Barça.