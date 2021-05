Barcellona, Laporta ha già formulato l'offerta a Messi. Si attende ancora la risposta dell'argentino

Secondo quanto riportato a da TV3 il Barcellona avrebbe già presentato l'offerta di rinnovo a Lionel Messi ed è in attesa di una risposta. Nella giornata di ieri vi è stata una riunione tra la Pulga e il presidente Laporta, con Messi che non ha ancora dato risposta, in attesa di conoscere maggiori dettagli sul progetto sportivo del club. La proposta prevede un contratto biennale da calciatore, poi il ruolo di ambasciatore del Barcellona negli Stati Uniti, dove giocherò, infine un quinquennale come dirigente del club.